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Раскрыта тактика "Охотника" и Су-57

Раскрыта тактика
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Связке истребителя и дрона "пророчат" большое будущее

Со времени публикации видео совместного полета Су-57 и "Охотника" прошел почти месяц, однако журналисты и военные эксперты по-прежнему размышляют о военной тактике, которая будет применяться в ВКС.

Как отмечает журнал "Армейский стандарт", это был не просто совместный полет по традиционной схеме "ведущий–ведомый".

"Действия обоих аппаратов были включены в общую, полностью сопряженную систему управления, наведения, целеуказания и боевого применения. Причем оба аппарата выполняли задачу в едином сетевом контуре", – цитирует издание пресс-релиз Минобороны.

Авторы полагают, что в этом тандеме на дрон ляжет значительная боевая нагрузка, поскольку летающий компьютер с искусственным интеллектом "не будет иметь в полете ограничений, которые свойственны пилотируемым машинам.

"А значит, дрону ничего не помешает при полете, например, на сверхзвуке активно маневрировать как в стратосфере, так и в ближнем космосе", – пишет "Армейский стандарт".

Нужно отметить, что это точно не про стелс-беспилотник "Охотник". Это дозвуковой аппарат в форме летающего крыла, его конек – это незаметность, а не скорость или потолок.

То, о чем говорит автор, скорее, относится к американскому SR-72, который пока находится на стадии разработки. В США пока планируют использовать его в разведывательных целях.

Фото:Минобороны РФ/ТАСС"Охотник" вполне может предоставить летчику более заметного Су-57 координаты целей. После этого истребители сможет атаковать противника ракетами средней дальности. Также С-70 способен нанести удар по системам ПВО и скрыться. Для "разведки боем" он не годится, так как, скорее всего будет уничтожен, если его обнаружат визуально. Самолет, выполненный по схеме летающее крыло не такой быстрый и маневренный, как тот же F-15 или Су-27. Это стало понятно еще на примере F-117.

Александр ИЛЬИН
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