США собьют "Охотника" лучом

ВМС США установят на корабль-амфибию для морского десанта USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс мощностью 150 киловатт.

Как пишет американский журнал The Drive, установку уже доставили в специальном контейнере на базу Сан-Диего. До этого оружием будущего хотели оснастить другой корабль – эсминец, однако в конце концов в Пентагоне остановили свой выбор на новейшем USS Portland.

Боевой лазер SSL-TM успешно прошел часть испытаний, в ходе которых сжигал беспилотники и катера. The Drive опубликовал фотографии горящих БПЛА – на одной из них хорошо видно отверстие, которое прожег лазерный луч.

