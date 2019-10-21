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США собьют "Охотника" лучом

США собьют
Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
Американцы вооружили корабль лазером и тренируются уничтожать стелсы и катера

ВМС США установят на корабль-амфибию для морского десанта USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс мощностью 150 киловатт.

Как пишет американский журнал The Drive, установку уже доставили в специальном контейнере на базу Сан-Диего. До этого оружием будущего хотели оснастить другой корабль – эсминец, однако в конце концов в Пентагоне остановили свой выбор на новейшем USS Portland.

Боевой лазер SSL-TM успешно прошел часть испытаний, в ходе которых сжигал беспилотники и катера. The Drive опубликовал фотографии горящих БПЛА – на одной из них хорошо видно отверстие, которое прожег лазерный луч.


Вполне логично, что ВМС США первыми примут лазеры на вооружение. На данный момент установка, способная уничтожить ракеты, БПЛА или катер, обладает достаточно большими габаритами, и ее невозможно поставить на истребитель или вертолет.

Преимущества лазера очевидны, одно из них – неисчерпаемый запас боеприпасов. Установка питается от мощных двигателей корабля, поэтому использовать ее можно долго. Главная проблема заключается в захвате цели, и она, судя по снимкам, постепенно решается. Но в море попасть в беспилотник или ракету будет еще сложнее, так как корабль будет двигаться.

По данным The Drive, испытания SSL-TM на воде были запланированы на четвертый квартал этого года, однако сроки все равно сдвинулись.

Александр ИЛЬИН
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