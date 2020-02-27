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Су-24 отработали бомбовый удар по Польше

Су-24 отработали бомбовый удар по Польше
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Москва ждет нападения Запада

Бомбардировщики Су-24М и истребители Су-30СМ морской авиации Балтфлота отработали ракетно-бомбовый удар в Калининградской области. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу БФ, всего было задействовано 15 самолетов.

Экипажи отработали удар по наземным целям в светлое и темное время суток, предположительно на полигоне "Добровольский".

Сообщается, что бомбометание проводилось на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием практических авиабомб П-50.

Кроме ударов с воздуха, летчики отрабатывают фигуры сложного пилотажа и приемы ухода от средств противовоздушной обороны.

Фактически тем же самым, только в боевых условиях в Сирии сейчас занимаются экипажи Су-24 и Су-34 в Сирии.

Ранее в Пентагоне неоднократно заявляли, что считают Калилинградскую область одной из первых потенциальных целей в случае гипотетического конфликта с Москвой. Пилотов специально обучают заходить на российские стратегические объекты, а также объекты ПВО, корабли и ракетные установки.

В скором будущем рядом с Калининградской областью будут базироваться купленные у США польские F-35.

Александр ИЛЬИН

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