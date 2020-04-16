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В России разрабатывают замену МиГ-35

В России разрабатывают замену МиГ-35
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Легкий истребитель не сможет долго оставаться современным

В России начали работу над новым легким фронтовым истребителем. В настоящий момент для ВКС готовят МиГ-35, однако, по мнению военных экспертов, эта машина, скорее представляет из себя модернизированный МиГ-29, поэтому вопрос создания нового самолета остается открытым.

Вероятно, будущая машина станет заменой МиГ-35. К слову, последних в ВКС буквально несколько штук, а основная часть – это старые МиГи, в лучшем случае, МиГ-29СМТ.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу ОАК, рабочее название программы –"Новая платформа оперативно-тактической авиации". Пока все на стадии НИОКР.

 В конце прошлого года РСК "МиГ" разместила заказ на сайте государственных закупок. Понадобились исследования на тему "Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами". При этом стоимость работ оценивалась в 4 млн рублей.

В любом случае, на новый самолет можно рассчитывать лишь в 2030 году. До этого времени в нормальное серийное производство должны уйти МиГ-35 и Су-57.

Фоторепортаж
Летчики пришли в восторг от МиГ-35
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Александр ИЛЬИН

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