Военные самолеты РФ устроили 12-часовую тренировку у чужих границ

Дежурная авиация Великобритании не успела перехватить российские военные самолеты. Истребители "Тайфун" были подняты в воздух с авиабазы в Шотландии, но вернулись ни с чем, поскольку самолеты РФ взяли обратный курс и вышли из зоны контроля Соединенного королевства до того, как их могли настичь британские истребители.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 июля. Как отрапортовали потом королевские ВВС, "осуществлять перехват не потребовалось", передает "Интерфакс". В то же время в Минобороны РФ уточнили, что полет самолетов Северного флота ВМФ РФ в пятницу продолжался более 12 часов и на некоторых участках их сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 с авиабазы в Исландии.

В Минобороны сообщили, что полет носил тренировочный характер, чужих границ россияне не нарушали:

"Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики совершили три противолодочных самолета Ту-142 под прикрытием МиГ-31.

Ранее российские истребители перехватили над Черным морем американский самолет-разведчик. В военном ведомстве РФ признали, что порой у границ страны кружат десятки самолетов противника одновременно.

Ту-142МК – российские противолодочные самолеты, способные выполнять полеты на дальнее расстояние. Ранее в Сети появилось видео пролета этого самолета над Арктикой.