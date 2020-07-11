Самолет США сопроводили российские истребители на безопасном расстоянии

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись в небо для перехвата американского самолета разведчика RC-135W Rivet Joint над Японским морем. Сообщается, что воздушное судно засекли средства ПВО.

Как указывает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, американский разведчик направлялся в сторону российской государственной границы. Российские истребители сопровождали судно на безопасном расстоянии, после чего RC-135W сделал разворот и удалился. Пресечения границы зарегистрировано не было.

После маневра российские воздушные корабли вернулись на базу.

В последнее время американские разведчики часто приближаются к российским границам. Недавно Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Черным морем.

Чуть позже разведчики снова приблизились к российским границам. Однако проникнуть на территорию страны им ни в один из случаев не удалось.