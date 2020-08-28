Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Жители Голанских высот пришли в изумление, обнаружив несколько боевых танков Merkava Mk4 израильской армии. Машины были в целом состоянии, с имеющимся боекомплектом.
Как отмечает источник, какая-либо охрана отсутствовала. Жители успели снять соответствующую видеозапись. На ролике видно, что на открытой местности стоят несколько танков. В одном из них открыта дверь – в машину можно зайти, беспрепятственно получив доступ к панели управления и ведению огня.
В ЦАХАЛ уже успели отреагировать на опубликованный ролик: военнослужащие заявили об инциденте, который произошел из-за непростительной ошибки. В израильской армии началась проверка на самых высоких должностях, сообщает Телеграм-канал "Военный обозреватель".
В 2019 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Эта область была захвачена израильтянами во время войны 1967 года.
В 2017 году президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на то что резолюция ООН наделила особым статусом город, на территории которого расположены святыни христианского, иудейского и мусульманского мира.
"Утро.ру" писало ранее, что события в Сирии и Ливии показали: умелое использование дронов может переломить ход сражений и посеять если не панику, то вполне здоровый страх. В этом плане Израиль продвинулся далеко вперед.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В прибалтийской стране готовы пойти на крайние меры из-за упадка экономики