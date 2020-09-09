Подорвавшийся на мине сержант умер спустя три недели

Сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве, произошедшем в прошлом месяце из-за подрыва военного автомобиля в провинции Дейр эз-Зор, скончался 6 сентября в Москве.

Информация о смерти сержанта Мильшина появилась на странице одной из групп патриотической тематики в социальной сети "ВКонтакте": центр "Десантник" опубликовал данные о его уходе из жизни.

В источнике указывается, что он проходил курс в батальоне Рязанского училища ВДВ. А в Сирии он выполнял спецзадачи как переводчик с арабского языка. После инцидента его госпитализировали в Москву, где расположен военный госпиталь имени Бурденко. Там он умер из-за полученных увечий.

Сержант был ранен во время взрыва с сирийском Дейр-эз-Зоре 18 числа, когда погиб генерал-майор Вячеслав Гладких у нефтяного поля Ат-Тайм, сообщает украинское издание "Обозреватель".

Кроме самого Гладких, жертвами инцидента стали еще пятеро: командующий национальной обороной Аль-Меядина и четверо его помощников.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что БТР военной полиции Вооруженных сил РФ получил повреждения при взрыве в сирийской провинции Идлиб.