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Водителям сделают скидку с огромных штрафов

Своевременная оплата по взысканиям за нарушение ПДД позволит существенно сэкономить

Россияне смогут получить скидку в размере 50% за большую часть штрафов, предусмотренных новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Это предусмотрено в проекте документа, подготовленного Минюстом.

"Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что по новому КоАП существенно ужесточат наказание за нарушение правил дорожного движения. Например, за перевозку ребенка пьяным водителем грозит лишение прав, а за превышение скорости на 20 км/ч – штраф 3 тыс. рублей. В перечень грубых правонарушений внесены, в частности, действия экстремистской и коррупционной направленности, пишет URA.RU.

Ранее президент РФ поручил усилить ответственность за оскорбления.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
почему бы не отменить вообще штрафы и скидок тогда не надо будет?
1
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