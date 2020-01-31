Правонарушения на дорогах разорят россиян

Наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) значительно ужесточатся с 2021 года. Это следует из нового Кодекса об административных правонарушениях, проект которого разработал Минюст.

Так, штраф за превышение скорости на 20 – 40 км/ч планируется поднять с нынешних 500 руб. до 3 тыс. руб., сообщает "Коммерсант". За превышение скорости больше, чем на 60 км/ч, придется заплатить 5 тыс. руб., а за повторное такое нарушение можно на год остаться без прав.

Очень строго будут караться нарушения, связанные с детьми. За перевозку ребенка без автокресла оштрафуют на 5 тыс. рублей. Если водителя уличили в управлении автомобилем в нетрезвом виде, когда в салоне сидел ребенок младше 16 лет, штраф составит 50 тыс. руб., передает URA.RU.

Само понятие "нетрезвое состояние" Минюст предлагает трактовать не только как алкогольное и наркотическое опьянение, но и наличие в организме веществ, влияющих на самочувствие человека и снижающих концентрацию внимания. К таким относятся многие медицинские препараты.

"Лекарства, понижающие давление, не входят в перечень психотропных, но после их употребления человек может испытывать слабость, потерять внимание и концентрацию. Хотя это и не опьянение в прямом смысле, на безопасность вождения влияет прямым образом", – пояснил нарколог Александр Ковтун.

Он сомневается, что в законе получится прописать предельные нормы содержания в организме подобных лекарственных веществ, поскольку их, во-первых, очень много, а во-вторых, они по-разному влияют на человека и с разной скоростью выводятся из организма. Как законодатели решат этот вопрос, пока не ясно.

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