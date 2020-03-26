Западные партнеры бросили страну в беде

Украине нужна помощь в борьбе с коронавирусом. Рассчитывать на так называемых "стратегических партнеров" с Запада не приходится – они и в хорошие времена только раздавали обещания, а сейчас и вовсе им не до Киева, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Обращаться надо к тем, кто может нам помочь, – подчеркнул он в эфире NewsOne. – Надо обратиться к России за помощью".

По мнению Рабиновича, в ситуации, когда на кону стоит жизнь населения, нужно использовать все варианты, а не оставаться один на один с бедой. Он также призвал Киев принести извинения "коммунистическому Китаю" за оголтелую политику декоммунизации на Украине. После этого можно будет попросить помощи в борьбе с эпидемией и у Пекина, предположил депутат.

Накануне украинские власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По данным на 25 марта, в стране зафиксированы 113 заболевших, четверо из которых скончались. Меры по борьбе с распространением эпидемии, в том числе карантин, могут серьезно подорвать экономику Незалежной. Как признал глава МВД Арсен Аваков, еще пара недель в таком режиме – и в стране начнется голод. При этом Киев больше тревожит не благополучие собственного народа, а вероятность отмены экономических санкций ЕС против России. К этому ранее призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, на что власти Украины отреагировали резко негативно.