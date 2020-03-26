Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украине потребовалась помощь России

Украине потребовалась помощь России
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
продолжениеУкраинцы нарушают антивирусные правила на фоне распространения эпидемии
Западные партнеры бросили страну в беде

Украине нужна помощь в борьбе с коронавирусом. Рассчитывать на так называемых "стратегических партнеров" с Запада не приходится – они и в хорошие времена только раздавали обещания, а сейчас и вовсе им не до Киева, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Обращаться надо к тем, кто может нам помочь, – подчеркнул он в эфире NewsOne. – Надо обратиться к России за помощью".

По мнению Рабиновича, в ситуации, когда на кону стоит жизнь населения, нужно использовать все варианты, а не оставаться один на один с бедой. Он также призвал Киев принести извинения "коммунистическому Китаю" за оголтелую политику декоммунизации на Украине. После этого можно будет попросить помощи в борьбе с эпидемией и у Пекина, предположил депутат.

Накануне украинские власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По данным на 25 марта, в стране зафиксированы 113 заболевших, четверо из которых скончались. Меры по борьбе с распространением эпидемии, в том числе карантин, могут серьезно подорвать экономику Незалежной. Как признал глава МВД Арсен Аваков, еще пара недель в таком режиме – и в стране начнется голод. При этом Киев больше тревожит не благополучие собственного народа, а вероятность отмены экономических санкций ЕС против России. К этому ранее призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, на что власти Украины отреагировали резко негативно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лo
Ответить
Антиxy#лo
Крым не вернулся, а Россия его украла у Украины и никто в мире не признал анексию.
О принадлежности. Крым никогда не входил в состав современной России, а входил в состав Российской империи и СССР куда входили и Украина и Белорусь и все остальные республики.
Так что о своeм правe на Крым можете забыть и дабы не быть России международным преступником.
А еще советую почитать заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности в Европе от 1 августа 1975 г. О неизменности границ, который подписал СССР,
а правонаступницей которого стала Россия и взяла на себя обязательство по его выполнению.
теперь что касается Донбасса.
Росссия пока нe распалась （надeюсь в ближайшиe 5 лeт это состоится）.
Что касается ВМС Украины. За все то, что вы украли у ВМС Украны, а потом разграбили, России придется долго расплачиватся. Все описано и просчитано. Международные позовы уже поданы.
Кто то брюзжал слюной о своей великости в Газпроме, но 3 ....ярда$ пришлось платить.
Так что щеки надувать еще рано.
Германия до сих пор плотит репарации за нанесенный ущерб во 2 мировой войне.
Готовтесь и вы к этой участи, особенно после суда по МН 17.
Антиxy#лo
Ответить
Мойша Рабинович
все собрал в кучу и мух и котлеты....
1, Крым - был передан УССР, при выходе из СССР референдума не проводилось, т.е. Крым просто пошел прицепом - не законно. Сейчас он вернулся в состав России. Т.е. получается что Украина на незаконных правах хотела прихватить Крым, так что кто у кого украл еще "будем посмотреть "
2. Донбасс - пока еще в составе Украины (надеюсь недолго)
3. Флот - Гетман Сагайдачный + 3 катера + 1 буксир насколько мне известно еще составляют флот Украины (большего у Украины и не было)
и так во всем... просто треп...
Крым не вернулся, а Россия его украла у Украины и никто в мире не признал анексию.
О принадлежности. Крым никогда не входил в состав современной России, а входил в состав Российской империи и СССР куда входили и Украина и Белорусь и все остальные республики.
Так что о своeм правe на Крым можете забыть и дабы не быть России международным преступником.
А еще советую почитать заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности в Европе от 1 августа 1975 г. О неизменности границ, который подписал СССР,
а правонаступницей которого стала Россия и взяла на себя обязательство по его выполнению.
Мойша Рабинович
Ответить
все собрал в кучу и мух и котлеты....
1, Крым - был передан УССР, при выходе из СССР референдума не проводилось, т.е. Крым просто пошел прицепом - не законно. Сейчас он вернулся в состав России. Т.е. получается что Украина на незаконных правах хотела прихватить Крым, так что кто у кого украл еще "будем посмотреть "
2. Донбасс - пока еще в составе Украины (надеюсь недолго)
3. Флот - Гетман Сагайдачный + 3 катера + 1 буксир насколько мне известно еще составляют флот Украины (большего у Украины и не было)
и так во всем... просто треп...
Виктор
Ответить
пифагор
поскачите и все пройдет -позно
это Антиху#лу было, сорри
Виктор
Ответить
пифагор
поскачите и все пройдет -позно
наконец-то, поржал, спасибо! Сумерки разума рождают монстров, Тебе бы в больницу, дружище. В Кащенко.
Гарри
Ответить
Рабинович конечно мужик умный и единственно адекватный из всей Рады, но мы не братья как в стишке говорится а отсюда господа вы в пролете как фанера над Парижем. Оказывать вам помощь это не уважать себя.
Антиxy#лo
Ответить
Виктор
Придет Антиху#ло и распишет как-там все на самом деле, жду его <цензура> ))
Это правда россиянин не только слезу может пустить, но и рубаху последнюю может снять которую он перед этим украл у Украины вместе с Крымом, Донбассом, Военно-Морским флотом, вывезеными с Донбасса в Россию предприятиями, заводами, украинскими нефтяными вышками которые колобрационист Бойко приобрел по корупционным схемам всего лишь за 800 млн. $., газоносным шельфом. Так что свою рубаху, поберегите себе на черный день, по сколько черные дни у недоимперии России еще впереди.
пифагор
Ответить
поскачите и все пройдет -позно
Антиxy#лo
Ответить
Виктор
Придет Антиху#ло и распишет как-там все на самом деле, жду его <цензура> ))
О чем серьезном может говорить канал бывшего кгбиста, а теперешнего фсбшника, не состоявшегося генерал губернатора всея Украины в недоимперии под названием Россия да еще по совместительству кума призедента пидарации окурка моли <цензура>#лa Мeдвeчука? Да собствнно не о чем. Те кто хоть чуть-чуть уважают себя давно удалили этот понос, как и 112 так и zik из списков доступных каналов своего ТV. Сталин в свое время таким уродам как сын полицая 2 мировой войны Медвечук, как хамелеон Рабинович （надо вспомнить 2004, православная <цензура> Новицкий, предатель Бойко и прочая шваль давал по 10 лет Гулага.
Виктор
Ответить
Придет Антиху#ло и распишет как-там все на самом деле, жду его <цензура> ))
1 2
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей