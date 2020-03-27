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Всего два правила: как сохранить фигуру на карантине

Всего два правила: как сохранить фигуру на карантине
Фото: pixabay.com
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От лишнего веса при самоизоляции спасут активные тренировки

Из-за пандемии коронавируса многие перешли на удаленную работу и изолировались дома. Смена привычного образа жизни и снижение физической активности может привести к резкому набору веса, особенно у людей с медленным обменов веществ. Как не поправиться во время карантина, рассказала диетолог Елена Боровова.

По ее словам, самый эффективный способ сохранить фигуру – считать калории. В период самоизоляции особенно важно следить за своим питанием, подчеркнула диетолог. Причем норма калорий для каждого индивидуальна, и рассчитывать ее нужно по специальной формуле.

(10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) − 161) × 1,2 – для женщин, и 10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) + 5) × 1,2 – для мужчин, пишет телеканал "360".

Полученное число покажет, сколько калорий нужно употреблять в сутки. И это значение лучше не превышать, чтобы не набрать лишний вес, уточняет Боровова.

Второе важное правило на время изоляции при коронавирусе – занятия спортом дома. Физкультуре нужно уделять не менее 30 минут в день, отмечает эксперт. Подойдут любые упражнения, поэтому сейчас, когда все фитнес-центры закрыли на карантин, помогут различные онлайн-тренировки.

Следующую неделю в России объявили выходной, чтобы остановить распространение COVID-19. Власти призывают соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу. Однако по мнению некоторых специалистов, этого недостаточно и нужно вводить жесткий карантин.

Карина СИРАЗОВА

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