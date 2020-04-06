Провериться на наличие опасной инфекции можно будет при одном условии

В скором времени россияне смогут сдать тест на COVID-19, не заплатив за это ни копейки. Для этого всего лишь нужно иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое заявление сделал премьер Михаил Мишустин.

По его словам, оплату за проведение анализов возьмет на себя фонд ОМС, пишет телеканал "360".

Эпидемия коронавируса в РФ продолжает набирать обороты. Роспотребнадзор опубликовал неутешительную статистику, по которой только за сутки выявили почти тысячу новых случаев заболевания. Всего в стране болеют более 5 тысяч человек, 45 умерли.

Россиян призывают соблюдать режим самоизоляции и при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу. В качестве профилактики медики рекомендуют носить многоразовую маску.