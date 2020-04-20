Глава государства позвал на онлайн-совещание ученых и врачей-инфекционистов

Специалисты-вирусологи выскажут президенту РФ свое мнение по поводу мер, предпринимаемых в стране против распространения эпидемии COVID-19. Совещание в режиме видеоконференции пройдет в понедельник, 20 апреля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Владимиру Путину важно узнать из первых рук о том, насколько эффективно проходит борьба с вирусом, какие есть методы лечения и каковы прогнозы специалистов на ближайшее будущее, передает РИА "Новости". Кроме того, с докладами по коронавирусу выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, который назначен главой комиссии по борьбе с эпидемией при Госсовете РФ.

Накануне, поздравляя православных россиян с Пасхой, Путин подчеркнул, что предпринимаемые в стране меры, в том числе запрет на посещение храмов, – вынужденные и будут отменены, как только опасность коронавируса минует РФ. При этом 17 апреля президент заявлял, что пик эпидемии в стране еще не наступил.

К 20 апреля в России зафиксировано 47121 случай заболевания COVID-19, из них 4268 диагнозов было подтверждено только за последние сутки.