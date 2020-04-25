Коронавирус

Пациент умирает из-за стремления организма защититься

Зараженного убивает слишком активная выработка иммунитета. С таким заявлением выступил заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

В медицине такое явление называется цитокиновый шторм. Молекулы, производимые организмом для защиты и контроля иммунной системы, начинают вырабатываться в больших количествах. Это приводит к сбою в работе всех внутренних систем и в результате провоцирует летальный исход.

Академик добавил, что при нынешнем положении дел в стране в режиме ЧС нет острой необходимости. Всем россиянам он посоветовал вести здоровый образ жизни, хоть это и непросто в условиях карантина.

Напомним, что защититься от заражения помогут регулярные тренировки и правильное питание. К тому же, не стоит забывать о средствах личной гиги ены и дезинфекции. Покидать квартиру лучше в защитной маске и с антисептиком в руках.