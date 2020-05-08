По мнению властей полуострова, устройства способствуют распространению инфекции

В Крыму готовы отказаться от использования кондиционеров из-за распространения коронавируса. Устройства якобы помогают распространяться смертоносной инфекции. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению… Это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений – лучший способ борьбы с застоем воздуха", - объяснил Аксенов.

"Крыминформ" уточняет, что с начала эпидемии на территории Крыма зафиксировано 177 случаев заболевания. Из больниц уже выписали 44 выздоровевших пациента.

Власти полуострова уже обозначили, что туристический сезон 2020 г. можно считать сорванным. Гостиницы и пансионаты вряд ли начнут принимать путешественников этим летом.

Несмотря на сложное положение, в Крыму постепенно снимают режим изоляции. С 1 мая на территории полуострова начали работать парикмахерские. Планируется, что 18-го числа откроются также магазины обуви и одежды.