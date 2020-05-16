Путин дал правительству и главам регионов ряд поручений в связи с пандемией

Глава государства распорядился сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

На фоне вспышки коронавируса президент также сделал ряд распоряжений по поддержке россиян. Так, до лета планируется повысить пособие по уходу за первым ребенком – до 6751 рубля. До 25 мая Путин поручил правительству решить вопрос по выплатам в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет с 1 июня. У россиян должна быть возможность оформить заявление на денежную помощь через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда РФ. Полный список поручений Владимира Путина по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое прошло накануне, опубликован на сайте Кремля.

Напомним, ранее сайт госуслуг не справился с большим количество заявлений на выплаты семьям с детьми. Президент выразил недовольство по этому поводу. Накануне Путин также устроил разнос чиновникам, которые устроили "бюрократическую канитель" с доплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

По данным утро 16 мая в России зарегистрировано 262 843 случаев коронавируса. Умерло от новой инфекции 2 418 человек. Как сообщалось ранее, первый заболевший COVID-19 обнаружен на Курильских островах.

Накануне вечером оперштаб сообщил печальную статистику по Москве. За последние сутки в столице от коронавируса скончались 74 человека.

В мире по данным института Хопкинса, который приводит статистику онлайн, на 16 мая выявлено 4 543 297 заболевших. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 307 705 человек.