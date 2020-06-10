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Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В нашей стране выживают больше пациентов с COVID-19 благодаря системе здравоохранения

Россия делает максимально возможное количество тестов на коронавирус, именно поэтому число зараженных столь велико: сейчас наша страна занимает третье место в мире. Низкий уровень смертности – следствие работы системы здравоохранения. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента не согласен с тем, что Россия занижает статистику по коронавирусу. Он отметил, что больше зараженных пациентов выживают благодаря эффективной системе здравоохранения в нашей стране.

Власти обеспокоены пандемией и ее влиянием на экономику страны добавил Песков. Тем не менее президент Владимир Путин не обращает внимания на свой рейтинг. По словам пресс-секретаря, истинный лидер не думает об этом, так как мысли о рейтинге мешают принимать ответственные решения.

В интервью CNN Песков также рассказал, что Россия надеется на улучшение отношений США и что в этом могут помочь грядущие президентские выборы.

В мае западные СМИ обвинили Россию в манипуляции данными по коронавирусу. Власти нашей страны с этим не согласились и потребовали опровергнуть заявление. Позже одно из американских изданий пояснило низкую смертность от коронавируса в России.

Карина СИРАЗОВА

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