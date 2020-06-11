За прошедшие сутки умерли еще 174 человека

По последним данным на утро 11 июня, в России выявили 502436 случаев COVID-19. За минувшие сутки инфекцией заразились еще 8779 человек. Статистику по коронавирусу приводит оперштаб.

При этом только у 36% заболевших были обнаружены симптомы COVID-19 – у остальных инфекция протекала незаметно.

Жертвами болезни стали еще 174 человека. За все время пандемии в нашей стране скончались 6532 пациента.

Несмотря на отмену самоизоляции, в Москве инфицированных пока наибольшее число. Всего в столице зарегистрировали 201221 случай болезни, причем 1436 из них – за последние сутки. Тем не менее, по словам мэра Сергея Собянина, вспышка коронавируса идет на спад.

Большое количество пациентов с коронавирусом также в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Решение об отмене карантинных мер регионы принимают самостоятельно.

Растет и число россиян, которым удалось победить болезнь. Так, за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 8367 человек. Всего в России 261150 излечившихся.

Ранее Дмитрий Песков объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в России.