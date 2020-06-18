Жену Зеленского спасут от коронавируса российскими препаратами

Жену Зеленского спасут от коронавируса российскими препаратами
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Киев направил в "агрессивную" Москву посланцев высшего уровня

Российские препараты помогут вылечить от коронавируса жену президента Незалежной Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщил в своем "Фейсбук" экс-депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб.

Такую информацию он получил от давнего знакомого, который вращается во властных кругах, а при пане Зеленском стал госчиновником. По словам этого источника, "на самом высшем уровне к "агрессору" отправили гонцов за лекарствами".

Голуб отмечает, что именно с помощью недавно зарегистрированных российских препаратов будут лечить украинских высших лиц, которые ведут "неравный, но принципиальный бой" с лидером РФ Владимиром Путиным".

Также он добавил, что рядовым украинцам придется следовать "сомнительным советам неонацистки" Ульяны Супрун (экс-глава Минздрава Украины с американским паспортом – ред.) "да бабкиным рецептам".

Напомним, 12 июня стало известно о том, что пани Зеленская подхватила коронавирус. В начале этой недели первую леди Незалежной госпитализировали в одну из клиник Киева с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Глава государства и его детей COVID-19 не заразились.

Между тем, не все на Украине поверили в болезнь супруги президента из-за экономических и политических неудач пана Зеленского.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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