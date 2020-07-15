Число заболевших COVID-19 в России превысило отметку в 746 тысяч

За прошедшие сутки в нашей стране зафиксировано 6422 случая заражения коронавирусом. Скончались из-за болезни 156 человек, вылечиться удалось 10424 пациентам. Актуальную информацию по заболеваемости предоставил оперативный штаб.

Число новых случаев заражения в России уже много дней остается на уровне отметки около 6 тысяч. Среди регионов лидирующую позицию занимает Москва, где к утру 15 июля о своем диагнозе "коронавирус" узнали 628 граждан. На втором месте Санкт-Петербург – там за сутки зафиксировано 264 новых случая. Третье место у Свердловской области – 263 очередных заболевших.

С начала пандемии COVID-19 по всему миру заболели более 13,2 миллиона человек – такие цифры зафиксировали специалисты Университета Джона Хопкинса. В мировом рейтинге заражения коронавирусом Россия занимает четвертую строчку – болезнь выявили у 746369 жителей страны.

Умерли из-за вируса за весь период 11770 наших сограждан, полностью вылечились 523249 человек.

До этого "Утро.ру" рассказывало, какие ограничения сняты в Москве с 13 июля. Следующий этап смягчения режима намечен на 1 августа.