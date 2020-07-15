Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 15 июля

Озвучена свежая статистика по коронавирусу на 15 июля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
продолжениеКоронавирус в России: главное
Число заболевших COVID-19 в России превысило отметку в 746 тысяч

За прошедшие сутки в нашей стране зафиксировано 6422 случая заражения коронавирусом. Скончались из-за болезни 156 человек, вылечиться удалось 10424 пациентам. Актуальную информацию по заболеваемости предоставил оперативный штаб.

Число новых случаев заражения в России уже много дней остается на уровне отметки около 6 тысяч. Среди регионов лидирующую позицию занимает Москва, где к утру 15 июля о своем диагнозе "коронавирус" узнали 628 граждан. На втором месте Санкт-Петербург – там за сутки зафиксировано 264 новых случая. Третье место у Свердловской области – 263 очередных заболевших.

С начала пандемии COVID-19 по всему миру заболели более 13,2 миллиона человек – такие цифры зафиксировали специалисты Университета Джона Хопкинса. В мировом рейтинге заражения коронавирусом Россия занимает четвертую строчку – болезнь выявили у 746369 жителей страны.

Умерли из-за вируса за весь период 11770 наших сограждан, полностью вылечились 523249 человек.

До этого "Утро.ру" рассказывало, какие ограничения сняты в Москве с 13 июля. Следующий этап смягчения режима намечен на 1 августа.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Пенсионные доходы россиян защитят от незаконных штрафов

Если договор со страховщиком будет признан недействительным, заработанные за период сотрудничества с ним деньги отдадут назад

Головченко: между Россией и Белоруссией открывают границу

Две страны договорились о возобновлении транспортных перевозок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей