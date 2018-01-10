Доходы чиновников отмоет биткоин

Госслужащие получили разрешение не декларировать криптовалюту

Легальный способ скрыть нелегальные доходы российским чиновникам подсказал Минтруд. Ведомство опубликовало новые методические рекомендации по вопросам предоставления "сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)", на которые должны ориентироваться госслужащие.

По новым правилам, чиновники отныне могут не декларировать не только полученные услуги и доходы в натуральной форме, но и принадлежащую им криптовалюту, сообщают "Известия".

Таким образом госслужащие отныне могут все средства, полученные незаконным путем, пустить на покупку биткоинов, тем более что эта валюта показывает отменный рост - в 15 раз за год. Конечно, потратить виртуальную валюту пока сложновато, но специалисты над этим работают: в интернете появляется все больше сервисов, которые подскажут счастливому обладателю "битка", какие магазины его принимают или где найти банкомат для конвертации криптовалюты в реальные денежные единицы.

Тем временем любителям виртуальных денег, к коим скоро смело можно будет причислять большинство российских чиновников, предлагается все большая свобода выбора. Криптовалюту для хождения в своей соцсети собирается делать глава Facebook Марк Цукерберг. Но все указывает на то, что его обгонит основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - на днях он объявил о готовности создать блокчейн-платформу Telegram Open Network c собственными виртуальными деньгами.

Однако Минтруд, а также Генпрокуратура и администрация президента РФ, которые утверждают правила декларирования доходов чиновников, не видят в криптовалюте коррупционной опасности. Другое дело родственники: дарят деньги, а у госслужащего потом неприятности - непонятного происхождения средства. Поэтому все подарки "в конверте" от друзей и родни чиновник с этого года обязан декларировать.

Кроме того, по новым правилам, учебные заведения, которые посещают несовершеннолетние дети чиновников, теперь тоже будут указываться в декларации. Оно и верно - школы бывают разные, и не стоит скрывать от народа, если чадо учится за бешенные деньги. В конце концов, это не биткоины, считать которые в чужом кошельке никто не имеет права.