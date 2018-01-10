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Доходы чиновников отмоет биткоин

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
продолжениеПолковник Захарченко наварил миллионы на биткоинах
Госслужащие получили разрешение не декларировать криптовалюту

Легальный способ скрыть нелегальные доходы российским чиновникам подсказал Минтруд. Ведомство опубликовало новые методические рекомендации по вопросам предоставления "сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)", на которые должны ориентироваться госслужащие.

По новым правилам, чиновники отныне могут не декларировать не только полученные услуги и доходы в натуральной форме, но и принадлежащую им криптовалюту, сообщают "Известия".

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Таким образом госслужащие отныне могут все средства, полученные незаконным путем, пустить на покупку биткоинов, тем более что эта валюта показывает отменный рост - в 15 раз за год. Конечно, потратить виртуальную валюту пока сложновато, но специалисты над этим работают: в интернете появляется все больше сервисов, которые подскажут счастливому обладателю "битка", какие магазины его принимают или где найти банкомат для конвертации криптовалюты в реальные денежные единицы.

Тем временем любителям виртуальных денег, к коим скоро смело можно будет причислять большинство российских чиновников, предлагается все большая свобода выбора. Криптовалюту для хождения в своей соцсети собирается делать глава Facebook Марк Цукерберг. Но все указывает на то, что его обгонит основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - на днях он объявил о готовности создать блокчейн-платформу Telegram Open Network c собственными виртуальными деньгами.

Однако Минтруд, а также Генпрокуратура и администрация президента РФ, которые утверждают правила декларирования доходов чиновников, не видят в криптовалюте коррупционной опасности. Другое дело родственники: дарят деньги, а у госслужащего потом неприятности - непонятного происхождения средства. Поэтому все подарки "в конверте" от друзей и родни чиновник с этого года обязан декларировать.

Кроме того, по новым правилам, учебные заведения, которые посещают несовершеннолетние дети чиновников, теперь тоже будут указываться в декларации. Оно и верно - школы бывают разные, и не стоит скрывать от народа, если чадо учится за бешенные деньги. В конце концов, это не биткоины, считать которые в чужом кошельке никто не имеет права. 

Николай ВИКТОРОВ
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