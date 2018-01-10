Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Курс биткоина после новогодних праздников продолжает лихорадить, как и в году ушедшем. После того как в конце 2017-го криптовалюта поднялась в цене выше $20 тыс. за единицу, произошел стремительный спад. К настоящему моменту "биток" потерял уже треть от своей рекордной стоимости: утром 10 января его средняя цена, по данным портала Coindesk, составила $14,06 тысячи.



Угасание интереса к доминирующей криптовалюте происходит на фоне появления новых виртуальных денег. Ими активно интересуются инвесторы, и аналитики предсказывают, что в "биткоинозаменители" в самом скором времени может перетечь значительная часть средств, которые обращаются на криптобиржах.

Одной из новых валют, которой вполне по силам бросить вызов биткоину, может стать KodakCoin. На днях американская компания Kodak, производящая фотооборудование, завила о скором выпуске криптовалюты и запуске собственной блокчейн-платформы, передает РИА "Новости". Предполагается, что новое расчетное средство займет нишу в профессиональной среде фотографов. Участники этого рынка будут с помощью KodakCoin получать гонорары, а также покупать технику и оборудование для съемок.

О воодушевлении криптоинвесторов от этого заявления свидетельствует сумасшедший рост акций Kodak. По итогам вчерашних торгов они подорожали на 119%, а на сегодняшних предторгах продолжают подниматься в цене на 46%.

Другая валюта с ограниченной сферой применения уже вовсю набирает обороты. Речь идет о Dentacoin - виртуальной денежной единице, предназначенной для использования в стоматологической индустрии. В понедельник, 8 января, общая капитализация Dentacoin достигла $2,3 миллиарда. Тем самым с начала года (то есть всего за неделю) общее количество средств, переведенных в Dentacoin, выросло в 15 раз.

Альтернативные общеупотребительные криптовалюты, в отличие от биткоина, продолжают расти в цене. Самый заметный рост показывает эфир, чья стоимость за вчерашний день поднялась почти на 16%, до $1,4 тысячи. Bitcoin Cash подорожал на 3,5%, до $2,5 тысячи.

Впрочем, с уверенностью говорить о том, что биткоин вскоре сойдет с орбиты, а его место займут другие платежные средства, аналитики пока не решаются. "Вскоре будет много проектов, которые не имеют сильных основ и хороших технологий, да и попросту являются нереалистичными. Они в конечном итоге столкнутся с каким-то большим препятствием, которое не смогут преодолеть, и вы увидите, что многие из них наверняка потерпят неудачу", - заявил основатель эфира Чарльз Хоскинсон.

Некоторые последовательные критики криптовалют, такие как глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон, признают, что некоторые их выводы по поводу виртуальных денег были поспешными. В интервью телеканалу Fox Business Даймон заявил, что сожалеет о том, что ранее назвал биткоин мошенничеством.

Несколько месяцев назад он говорил, что моментально уволил бы любого трейдера банка, который начал бы торговать биткоинами. "По двум причинам - это противоречит нашим правилам и просто глупо. И то и другое опасно", - говорил финансист, предупреждая, что история с биткоином "хорошо не кончится" и рано или поздно криптовалюта просто "взорвется".

Есть, однако же, и те, кто окончательно разочаровался в биткоинах. Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что в 2018 г. главная криптовалюта может быть вытеснена быстрыми, дешевыми и гибкими проектами вроде эфира или анонсированной Павлом Дуровым криптовалюты Gram. По мнению специалиста, в этом году можно ожидать исчезновения с рынка до 60% бесперспективных альткоинов, "появления осязаемой регуляции и реструктурирования глобальной финансовой системы уже на основе блокчейна". Многие криптовалюты прекратят свое существование, однако сама технология, на которой они созданы, продолжит повсеместно использоваться.

В настоящий момент общая капитализация рынка криптовалют достигла уже $718,9 миллиарда. Ровно треть от этой суммы приходится на биткоины. Многие специалисты, а также власти некоторых стран (в том числе РФ) предупреждают о высоких рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и предостерегают неопытных инвесторов от вложения средств в эти инструменты.