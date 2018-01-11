Биткоин пробил дно

Криптовалюта ежедневно дешевеет на $1 тысячу

Самые популярные виртуальные деньги в мире продолжают стремительно терять в цене. В настоящий момент курс биткоина, по данным портала CoinMarketCap, равняется $13,6 тысячи. В ходе сегодняшних торгов он опускался до $13,1 тыс., тогда как еще сутки назад за 1 биткоин давали более $14 тысяч.



Сегодняшний обвал курса произошел после того, как власти Южной Кореи объявили о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами. Соответствующее заявление сделал министр юстиции страны Пак Сан Ки.

"У нас есть серьезные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок - одна из наших целей. Ситуация вокруг криптовалют стала напоминать азартную игру и спекуляции", - сказал он. По словам чиновника, виртуальную валюту правильнее называть "виртуальными жетонами", не имеющими реального обеспечения.

Подробности возможного закрытия бирж цифровых валют в Республике не приводятся. Однако о подобных планах Сеула впервые стало известно еще в декабре, что вызвало у инвесторов панику. Дело в том, что Южная Корея является одним из основных мировых потребителей криптовалют. На счетах жителей страны и местных компаний сосредоточено примерно четверть всего объема виртуальных денег.

Подножку биткоину подставил и глава американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффет. Он предрек виртуальным деньгам скорый крах. "В плане криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец. Когда это случится или как, я не знаю", - сказал инвестиционный гуру.

Биткоин настолько "темный" и непредсказуемый инструмент, что играть на его курсе Баффет не станет и другим не советует. "У меня достаточно трудностей с вещами, о которых, как я думал, знаю кое-что. С какой стати я должен открывать "длинную" или "короткую" позицию в чем-то, о чем я не имею представления", - сказал миллиардер в интервью CNBC.

Тревожные новости из Южной Кореи и пессимизм экспертов привели к удешевлению не только биткоина, но и других криптовалют. К настоящему моменту эфир подешевел на 15,8% по сравнению со вчерашними котировками, до $1160. Ripple упал в цене на 17,5%, до $1,64, Bitcoin Cash - на 2,5%, до 2 тыс. 410 долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет $628,5 млрд, на долю биткоина приходится примерно 35%.

Тем временем специалисты подсчитали, какой ценой человечеству обходится производство криптовалют. Глобальные усилия по экономии электроэнергии перечеркиваются майнерами, которые тратят на добычу виртуальных денег огромные ресурсы. Аналитик Morgan Stanley Николас Эшсворт заявил в интервью Bloomberg, что потребности майнеров в электричестве могут достигнуть 140 тераватт-часов в 2018 г., что составит до 0,6% от мирового энергопотребления. Примерно столько электричества сейчас потребляет такая страна, как Аргентина.

Потребление электричества в столь огромных объемах вряд ли станет поводом для падения акций коммунальных предприятий, предположил Эшсворт. Но такой тренд показывает перспективность компаний, вкладывающихся в ветроэнергетику и солнечную энергию, а также в энергохранение.