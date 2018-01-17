Рубль занервничал

В Центробанке назвали причины волатильности национальной валюты

Нынешнее укрепление рубля не является "очень сильным", поэтому государству не следует вмешиваться в процесс. Плавающий курс зависит от ряда объективных факторов. С таким заявлением выступила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.



Чиновница отметила, что рост стоимости национальной валюты происходит на фоне заметного повышения цен на нефть - до 70 долларов. Это обстоятельство создает благоприятную почву для укрепления рубля.

"Соответственно, есть факторы, которые влияют на рубль. Но, с другой стороны, волатильность рубля действительно может быть и вверх, и вниз - рубль у нас плавающий. Может зависеть от разного рода факторов, касающихся как торгового баланса, текущего счета, так и счета движения капитала", - сказала Юдаева (ее слова приводит "Финмаркет").

К повышенной волатильности склонна вся российская экономика, признала представительница регулятора. К примеру, индекс роста потребительских цен будет колебаться в ближайшей перспективе.

Годовая инфляция, по итогам прошлого года составившая 2,5%, вернется к целевым показателям в 4% к концу этого года. При этом Юдаева не исключила, что это может произойти раньше или позже.

"В совсем краткосрочной перспективе инфляция достаточно низкая. На более длинной перспективе, на которую влияет денежно-кредитная политика, проинфляционных рисков больше. Есть волатильные факторы инфляции. Это (возвращение инфляции к цели) может быть немного раньше и теоретически немного позже", - отметила она.

В целом финансовая система страны достаточно стабильна. Однако и тут нужно быть готовыми к всплескам волатильности. "Мы ожидаем, что ситуация будет стабильна. Но мы говорим, что, конечно, есть риски волатильности, к которым мы всегда готовы. Но риски на то и риски, ответить на вопрос - когда, всегда сложно. Поэтому готовыми надо быть всегда", - заключила первый зампред Центробанка.

Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял укрепление рубля повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ. При этом он упоминал и действующее бюджетное правило, по которому сверхдоходы от продажи углеводородов поступают в Фонд национального благосостояния и оберегают российскую экономику и курс рубля от внешних потрясений.

От рублевой волатильности страну защитит и анонсированный выпуск долларовых облигаций, в которые смогут вложить деньги российские олигархи, вынужденные распродавать офшорные активы из-за угрозы санкций США. Размер программы евробондов составит $3 миллиарда. Если эти деньги перетекут в Россию, то даже уход иностранных инвесторов не обвалит национальную валюту. Чтобы сделать инструмент более привлекательным для богачей, правительство разрешило им не платить 13%-й НДФЛ в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг.

Курс рубля с начала года укрепился к доллару на 2%. На сегодняшних торгах стоимость российской валюты несколько упала, однако говорить об изменении восходящего тренда пока преждевременно. Курс доллара повысился на 20,47 коп., до 56,5925 рубля. Курс единой европейской валюты вырос на 14,87 коп., составив 69,173 рубля.