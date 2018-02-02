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Аэрофлот облегчил жизнь своих пассажиров

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Авиакомпания внедряет самые передовые технологии

Компания "Аэрофлот" ввела в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. 

Теперь, чтобы купить билеты, нужно навести на карту камеру смартфона и подождать несколько секунд. Сканирование данных карты позволит автоматически заполнить в платежной форме номер карты, срок окончания действия и имя владельца. Технология Smart IDReader разработана российской компанией Smart Engines, она позволяет распознавать и карты российской национальной платежной системы "Мир".

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В мобильных приложениях также присутствует функция сканирования и распознавания документов. Приложение может идентифицировать документы, удостоверяющие личность, и автоматически заполнить поля данных о пассажире, что значительно экономит время пассажира.

Аэрофлот активно занимается развитием мобильных приложений. Авиакомпания использует самые последние технологические разработки, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и сделать перелет более удобным.

Авиакомпания является одним из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 г. Аэрофлот был награжден престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации "Мобильное приложение года".

Светлана БОГДАНОВА
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