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Аэрофлот добьется уголовного наказания для дебоширов

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Крупнейшая российская авиакомпания всерьез взялась за мешающих пассажирам хулиганов

В понедельник, 15 января, на рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский произошел неприятный инцидент. Пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять членов экипажа и ударил одного из бортпроводников.

Командир экипажа рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске, но на помощь пришли пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Хулигана зафиксировали в кресле с помощью подручных средств, после приземления в аэропорту Елизово его передали полицейским. "Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира", - сообщается на сайте компании.

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К сожалению, дурное поведение пассажирв - не редкость на рейсах российских авиакомпаний. Так, 7 января 2018 г. дебош на борту самолета "Аэрофлота" устроила жена известного футболиста Андрея Аршавина, Алиса. Экипаж был вынужден высадить нарушительницу порядка, мешавшую другим пассажирам. 

Эксперты считают, что в России нужно ужесточить законодательство и разрешить авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Так, в большинстве зарубежных авиакомпаний в обязательное содержание навигационного чемодана на борту самолета входят пластиковые или металлические наручники, которые в случае возникновения опасной ситуации могут быть надеты на дебошира.

В России с июня этого года авиакомпании получат законное право включать в черные списки пассажиров-хулиганов и отказывать им в перевозке.

Светлана БОГДАНОВА
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