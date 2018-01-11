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Невзоров причислил Аршавину к "гламурному быдлу"

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Журналист прокомментировал скандал между женой футболиста и "Аэрофлотом"

Журналист Александр Невзоров заступился за стюардесс российской компании "Аэрофлот". По его мнению, основанному на большом опыте полетов рейсами этого авиаперевозчика, бортпроводники всегда проявляют гибкость по отношению к пассажирам и стараются найти компромисс в любой ситуации. Причем от "расфуфыренных девок", которые обычно являются "чьими-то женами", вообще стараются держаться подальше, чтобы избежать проблем. Однако проблемы обычно все равно возникают.

История с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой Казьминой тому подтверждение, считает Невзоров. "У девочек бортпроводниц в "Аэрофлоте" есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами. Это означает "гламурное быдло", - поделился он в эфире "Эха Москвы". По его словам, стюардессы буквально боятся таких дамочек: "Когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно".

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По мнению Невзорова, жена Аршавина, возможно, в глубине души и не плохая и порой способна на цивилизованное общение. Но среда ей подобных, в которой она оказалась, повлияла на нее губительно. Отсюда глупые и скандальные публичные выходки.

Напомним, что на днях жену Аршавина сняли с рейса Москва - Алматы за "деструктивное поведение". Сначала она пыталась пересадить няню своего ребенка в салон бизнес-класса, хотя билет был приобретен в "эконом". Затем отказалась пристегнуть ребенка на время взлета. Более того, занялась сменой подгузника 10-месячной дочери прямо в салоне и в тот момент, когда экипаж объявил о готовности к взлету. Никакие увещевания бортпроводников и даже письменное предписание о последствиях, к которым может привести отказ следовать требованиям экипажа, не помогли.

В результате вылет задержали, а жену Аршавина сняли с рейса. Позже одна из бортпроводниц получила от Аршавиной сообщение на телефон: "Вам будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком ... Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну". Позже супруга футболиста заявила, что SMS писала не она, а Федеральной службе безопасности пришлось оправдываться - дескать, дама никакого отношения к ведомству не имеет и не имела.

Вера СВЕТЛОВА
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