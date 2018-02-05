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Москвичи скупают бешено лопаты

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Цены на садовый инструмент могут сильно вырасти

Снегопад в российской столице заставил автомобилистов потратиться. Самым популярным товаром по данным "Яндекс. Маркета" стали лопаты и снегоуборщики, а также щетки для очистки снега. 

Так, садовые лопаты стали покупать в 11 раз чаще, а садовые снегоуборщики в 8 раз. В семь раз вырос спрос на щетки для стекол и скребки для льда, пишет Life.ru

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Самая дешевая лопата обойдется владельцам авто в 64 рубля, а снегоуборщик в 2,3 тыс. рублей. 

При этом из-за высокого спроса, не исключено, что товары могут и подорожать. 

К сожалению, прогнозы синоптиков на предстоящую неделю не самые утешительные: они утверждают, что сыпать не перестанет и сугробы даже еще вырастут. К этой гадости добавится похолодание - температура воздуха за окном задержится на отметке в -14 градусов. 


Дина БОДРОВА
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