Америка уронила рубль
Повышение курса рубля оказалось кратковременным – два дня роста закончились ослаблением российской валюты.
Во вторник, 27 февраля, рубль вырос до максимального значения в 2018 году: за доллар давали всего лишь 55,56 рублей. Однако уже днем 28 февраля курс доллара поднялся до 56,3 рублей.
Эксперты считают, что рубль пошатнулся из-за заявления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. Выступая на слушаниях в Конгрессе, он не исключил возможность четырех повышений процентной ставки в нынешнем году.
"В среду будет опубликован большой блок статистики из Штатов, в том числе оценка ВВП, хорошие данные могут подкрепить слова Пауэлла, и восходящая коррекция доллара может ускориться", – цитирует "Газета.ру" эксперта "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.
Он добавил, что цены на нефть также перестали оказывать поддержку рублю – фьючерсы Brent перешли к коррекции, и российская валюта попала под дополнительное давление.
Негативное влияние на курс рубля, по мнению Гайворонского, могут оказать и недавно анонсированные новые санкции США. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что новые ограничительные меры против России "будут введены в ближайшие 30 дней".
Вероятнее всего, курс рубля к доллару будет колебаться от 54 до 61 руб. за доллар, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade
Марк Гойхман. С ним согласен аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко: "Курс доллара с большой вероятностью оттолкнется от минимумов и будет двигаться 58 рублям, а затем к 60 рублям за доллар".
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