"Турецкий поток" обрежут

"Газпром" вел строительство газопровода такими ударными темпами, что труб уложили больше, чем нужно

Теперь часть из них придется выкапывать обратно, а компрессорные станции замораживать. Об этом говорится в материалах, опубликованных концерном "Газпром".



В общей сложности ликвидации подлежат 506 км труб на участке, который входит в состав газотранспортного коридора между Починками в Нижегородской области и Анапой в Краснодарском крае, а также газоизмерительная станция "Моршанская", передает "Интерфакс".

Трубы придется извлекать из земли на территории Краснодарского края, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей. Консервации подлежат третьи и четвертые очереди компрессорных станций "Русская", "Казачья" и "Кореновская". Пригодные к дальнейшему использованию трубы и другие материалы пригодятся на других проектах "Газпрома". Так что добро не пропадет.

Переизбыток труб образовался из-за принятого решения о двукратном сокращении мощности подводного газопровода в Южную Европу – с 63 до 31,5 млрд куб. м в год. Первоначальный задел по трубам и станциям делался под "Южный поток". Но от реализации этого проекта впоследствии отказались, вместо него решили строить "Турецкий поток" с вдвое меньшей мощностью. Еще в 2016 г. "Газпром" в связи с неопределенностями по поводу "Южного потока" признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.

Строительство подводного участка "Турецкого потока" началось в мае 2017 года. На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что все работы движутся по графику. "Реализация проекта "Турецкий поток" идет в соответствии с планами. Строительство морского участка трубопровода будет завершено в соответствии с расписанием. Мы также ведем совместную работу, чтобы завершить наземные участки", – говорил дипломат.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Он прокладывается вместо "Южного потока", возведение которого остановили в 2014 году. Через него будет экспортироваться часть российского газа, который сейчас транспортируется через территорию Украины, отмечает URA.RU.

Длина морской части трубы составит около 930 км, сухопутной части по турецкой территории – 180 километров. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что поставки газа по новой трубе стартуют в конце 2019 года.