Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Кабинет министров РФ вернется к своей старой идее – о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Такая реформа поможет заметно увеличить средний размер выплат гражданам пожилого возраста.



О преимуществах новой системы глава Минфина рассказал на итоговой коллегии ведомства. "Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать… За счет ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", – отметил Силуанов.

По словам министра, финансовая система нуждается в притоке средств. Сегодня деньги в нее поступают в основном через банковские вклады. Задача заключается в том, чтобы привлекать в финансовую систему "длинные деньги". "Решить эту задачу можно путем создания надежной системы пенсионных накоплений на основе накопительного пенсионного плана ИПК и развития инструментов страхования жизни", – цитирует чиновника "Финмаркет".

Силуанов считает, что деньги, переданные в управление негосударственным фондам, находятся в полной безопасности. В настоящее время в России внедрена "совершенная система надзора за НПФ и гарантийный механизм сохранности инвестиций", напомнил министр.

Концепцию ИПК в 2016 г. разработали Министерство финансов РФ и Центральный банк. В соответствии с ней индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Деньги начнут списываться с зарплат. Сумма отчислений будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 6%.

Власти обещают, что новая система не подвергнется "заморозкам", поскольку накопления станут собственностью граждан. Предполагается, что старая накопительная система формирования пенсий будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.

Возможное введение системы ИПК сопровождается жаркими спорами. Главным камнем преткновения является механизм списывания средств. В Минфине и Банке России предлагают сделать списывание автоматическим – в противном случае вся затея потеряет смысл. Участие физлиц должно быть квазидобровольным: если человек не хочет делать отчисления в систему ИПК, он должен будет написать соответствующее заявление, считают авторы инициативы. Противники реформы из социального блока правительства настаивают на том, что граждане имеют право самостоятельно распоряжаться своей зарплатой и накоплениями.

Идея ИПК не пользуется популярностью в обществе. Поэтому введение новой системы несколько раз откладывали. Первоначально предполагалось ввести ее в действие с 1 января 2019 года. Однако в конце прошлого года правительство заморозило обсуждение, и глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов объявил о том, что к дискуссии по этой теме чиновники вернутся после президентских выборов.