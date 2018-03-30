Стариков заставят работать дольше через десять лет

Россиянам придется дольше работать, чтобы заработать пенсию. Повышения пенсионного возраста избежать не удастся. Весь вопрос в том, как скоро это будет сделано. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин уверен, что такое решение будет принято в ближайшие полтора десятилетия, то есть затронет тех, кому сейчас 40-45 лет.

Бывший чиновник, который является убежденным сторонником подобной меры, говорит о том, что из-за избыточного числа пенсионеров отечественная экономика не может ускорить свой рост. Нагрузка на каждого трудоспособного россиянина оказывается непосильной.

"Пенсионный возраст в России будет увеличен в течение 10-16 лет. Количество работающего населения ежегодно уменьшается на 0,5-1 млн человек, а количество пенсионеров растет. Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии", – заявил Кудрин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Приходится ежегодно переводить огромные суммы из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ. А эти деньги нужно пускать на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни.

"До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне – около 1,5% против 3,5 %, принятых мировыми стандартами. Это стагнация – не устраивающий Россию рост. Только при достижении такого уровня (3,5%) мы сможем чувствовать себя уверенно", – отметил руководитель ЦСР.

Он напомнил о том, что в послании президента Федеральному Собранию говорилось о том, что Россия должна совершить дерзкий прорыв, перейти к новому уровню экономического развития и стать развитой страной в ближайшие шесть лет. "Это очень сложная задача", – считает экс-министр.

По его словам, РФ нужно стремиться к мировым стандартам размера пенсий на уровне 50-60% от зарплаты, которую человек получал во время рабочей карьеры, против 30%, начисляемых в среднем в нашей стране сегодня. "Только при таких условиях, при своевременном проведении необходимых реформ, пенсионеры будут жить достойно".

Ранее Кудрин выступал за скорейшее повышение пенсионного возраста. Названная им отсрочка, по всей видимости, объясняется озвученными главой государства планами по повышению средней продолжительности жизни в стране за ближайшее десятилетие с 73 до 80 лет.

Слухи о повышении пенсионного возраста циркулируют постоянно. В обнародованном в середине марта прогнозе Внешэкономбанка говорилось о том, что возраст выхода на пенсию могут начать поднимать с 2020 г. и в этом случае объявлено о таком решении может быть уже до конца нынешнего года. Впрочем, высокопоставленные чиновники отрицают, что этот вопрос обсуждается в правительстве. Дискуссии идут лишь в обществе, говорил недавно министр экономического развития РФ Максим Орешкин.