С 1 апреля россиянам увеличили пенсии

Повышение коснулось почти 4 миллионов человек

С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства РФ об увеличении социальных пенсий на 2,9%.

Повышение затронет 3,9 миллиона пенсионеров и составит 255 рублей. Средний размер пенсии с учетом повышения составит 9062 рубля.

Увеличение коснется и тех граждан, которым не хватило стажа для трудовой пенсии, уточняет газета "Известия".

На индексацию социальных пенсий из бюджета будет направлено порядка 9,6 млрд рублей до конца 2018 года.

Кроме того, с 1 апреля будет произведена индексацию пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных и других категорий льготников, а также увеличиваются выплаты детям-инвалидам и потерявшим одного или двух родителей.



