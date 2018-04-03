Пенсионный возраст решили не трогать

Экономисты удалили неприятную новость из прогноза на ближайшие годы

Из доработанной версии "Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы" исчезло упоминание о неизбежном повышении пенсионного возраста. Прежде эксперты ВЭБ заявляли, что реформа должна стартовать в 2020 году. Желанный рубеж предлагалось отодвигать на год раз в полгода. Однако после некоторых раздумий специалисты решили не нервировать россиян раньше времени.

"Мы просчитываем различные варианты реализации пенсионной реформы. Однако все варианты начинают реализовываться не раньше 2020 г. и не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде. Поэтому мы скорректировали комментарий к нашему прогнозу до 2021 г., убрав упоминание об изменении пенсионного возраста", – пояснили RNS в Институте исследований и экспертизы Внешэкономбанка, специалисты которого и готовили документ.

Собственно, первоначальный вариант доклада ВЭБ провисел на сайте учреждения менее суток. Волнения в обществе, которые он вызвал, заставили экспертов быстренько удалить документ из публичного доступа. "Отозвали на доработку. Не все разделы отчета были доработаны и до конца выверены", – так тогда сказали RNS в Институте.

Не исключено, что на авторов макропрогноза повлиял президент РФ Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию он указал на необходимость индексации пенсий, опережающей инфляцию. Такой вариант эксперты ВЭБ не рассматривали. Теперь будут готовить новый сценарий и с пенсиями, и с возрастом.