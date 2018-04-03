Пенсионный возраст решили не трогать
Из доработанной версии "Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы" исчезло упоминание о неизбежном повышении пенсионного возраста. Прежде эксперты ВЭБ заявляли, что реформа должна стартовать в 2020 году. Желанный рубеж предлагалось отодвигать на год раз в полгода. Однако после некоторых раздумий специалисты решили не нервировать россиян раньше времени.
"Мы просчитываем различные варианты реализации пенсионной реформы. Однако все варианты начинают реализовываться не раньше 2020 г. и не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде. Поэтому мы скорректировали комментарий к нашему прогнозу до 2021 г., убрав упоминание об изменении пенсионного возраста", – пояснили RNS в Институте исследований и экспертизы Внешэкономбанка, специалисты которого и готовили документ.
Собственно, первоначальный вариант доклада ВЭБ провисел на сайте учреждения менее суток. Волнения в обществе, которые он вызвал, заставили экспертов быстренько удалить документ из публичного доступа. "Отозвали на доработку. Не все разделы отчета были доработаны и до конца выверены", – так тогда сказали RNS в Институте.
Не исключено, что на авторов макропрогноза повлиял президент РФ Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию он указал на необходимость индексации пенсий, опережающей инфляцию. Такой вариант эксперты ВЭБ не рассматривали. Теперь будут готовить новый сценарий и с пенсиями, и с возрастом.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина