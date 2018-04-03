США уничтожат мировую экономику

Глобальную финансовую катастрофу спровоцирует торговая война Вашингтона и Пекина

Рост мировой экономики замедлился. В любой момент может случиться катастрофический обвал глобального масштаба, подобный тому, что накрыл планету в 2008 году. Откуда придет беда, специалисты определить не могут. Спусковым крючком вполне может стать торговая война между США и Китаем.



Аналитики Saxo Bank указывают на то, что синхронного глобального роста экономики, который в прошлом году предсказывали эксперты, не происходит. Это заметно на примере экономик Китая (где снизился уровень государственных инвестиций), США и Евросоюза, передает "Газета.ру".

Первым может обвалиться китайский рынок недвижимости. Он рос только за счет дешевых кредитов, а теперь их число резко сокращается. Это грозит дестабилизацией. Если случится обвал, он вызовет цепную реакцию и приведет к банковскому и финансовому кризису сначала в Китае, а затем и за его пределами, в том числе в России.

В США налоговая реформа президента Дональда Трампа обречена на провал. Она не способна придать необходимый импульс американской экономике. В розничной торговле и сфере кредитования уже начался спад, доходность компаний уменьшилась. Значит, рост американской экономики уже миновал пик и в скором времени страну ждет рецессия.

В Европе тоже все плохо. Еврозона по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта, а уровень спроса здесь остается слишком низким, считают эксперты Saxo Bank. Сводить концы с концами ЕС удается только за счет умышленного ослабления валюты.

Любое потрясение на рынке может спровоцировать экономический коллапс, говорят аналитики. Вопрос в том, что именно станет причиной. Началом конца может оказаться торговая война Вашингтона и Пекина. Протекционистские меры плохо влияют на стоимость компаний, инвесторы уводят капиталы с фондовых рынков, отдавая предпочтение более надежным объектам капиталовложений, например золоту. Это может привести к биржевому обвалу. Ни США, ни Китай в этом не заинтересованы, а потому эксперты надеются, что руководителям этих стран удастся договориться.

Международные финансовые институты, крупные банки и рейтинговые агентства дают осторожные прогнозы на будущее. В этом году мировая экономика будет расти максимальными темпами с 2008 г. (3,1%), но затем постепенно начнется спад. По России прогноз такой: рост ВВП на 1,5-1,8% в этом году и на 1,2-1,5% в следующем.

Российские эксперты настроены более оптимистично. По их словам, угрозы резких спадов нет, пока сохраняются шансы на преодоление торговых разногласий между США и Китаем. Главное, чтобы центробанки ведущих стран не перегнули палку в борьбе с инфляцией. Снижение инфляции приведет к замедлению темпов роста мировой экономики, а это чревато большими проблемами.