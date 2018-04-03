Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США уничтожат мировую экономику

Фото: pixabay.com
Глобальную финансовую катастрофу спровоцирует торговая война Вашингтона и Пекина

Рост мировой экономики замедлился. В любой момент может случиться катастрофический обвал глобального масштаба, подобный тому, что накрыл планету в 2008 году. Откуда придет беда, специалисты определить не могут. Спусковым крючком вполне может стать торговая война между США и Китаем. 

Аналитики Saxo Bank указывают на то, что синхронного глобального роста экономики, который в прошлом году предсказывали эксперты, не происходит. Это заметно на примере экономик Китая (где снизился уровень государственных инвестиций), США и Евросоюза, передает "Газета.ру".

По теме

Первым может обвалиться китайский рынок недвижимости. Он рос только за счет дешевых кредитов, а теперь их число резко сокращается. Это грозит дестабилизацией. Если случится обвал, он вызовет цепную реакцию и приведет к банковскому и финансовому кризису сначала в Китае, а затем и за его пределами, в том числе в России.

В США налоговая реформа президента Дональда Трампа обречена на провал. Она не способна придать необходимый импульс американской экономике. В розничной торговле и сфере кредитования уже начался спад, доходность компаний уменьшилась. Значит, рост американской экономики уже миновал пик и в скором времени страну ждет рецессия.

В Европе тоже все плохо. Еврозона по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта, а уровень спроса здесь остается слишком низким, считают эксперты Saxo Bank. Сводить концы с концами ЕС удается только за счет умышленного ослабления валюты.

Любое потрясение на рынке может спровоцировать экономический коллапс, говорят аналитики. Вопрос в том, что именно станет причиной. Началом конца может оказаться торговая война Вашингтона и Пекина. Протекционистские меры плохо влияют на стоимость компаний, инвесторы уводят капиталы с фондовых рынков, отдавая предпочтение более надежным объектам капиталовложений, например золоту. Это может привести к биржевому обвалу. Ни США, ни Китай в этом не заинтересованы, а потому эксперты надеются, что руководителям этих стран удастся договориться.

Международные финансовые институты, крупные банки и рейтинговые агентства дают осторожные прогнозы на будущее. В этом году мировая экономика будет расти максимальными темпами с 2008 г. (3,1%), но затем постепенно начнется спад. По России прогноз такой: рост ВВП на 1,5-1,8% в этом году и на 1,2-1,5% в следующем.

Российские эксперты настроены более оптимистично. По их словам, угрозы резких спадов нет, пока сохраняются шансы на преодоление торговых разногласий между США и Китаем. Главное, чтобы центробанки ведущих стран не перегнули палку в борьбе с инфляцией. Снижение инфляции приведет к замедлению темпов роста мировой экономики, а это чревато большими проблемами.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей