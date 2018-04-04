Российский газовый концерн избавят от необходимости платить крупный штраф за монопольные нарушения

Еврокомиссия и "Газпром" могут заключить мировое соглашение, которое позволит монополии избежать выплаты штрафа в размере 10% от ее оборота. Исполнительный орган Евросоюза готов принять предложения российской компании о внесудебном урегулировании конфликта.

Антимонопольное разбирательство в отношении газового концерна длится с 2012 года. Европейская Фемида обвиняет "Газпром" в злоупотреблении доминирующим положением на континентальном газовом рынке. В марте прошлого года компания согласилась пойти на уступки. Европейцам потребовался целый год, чтобы понять, выгодно ли им это.

Первоначально "Газпром" согласился с тем, чтобы цены на газ устанавливала европейская сторона. Их привяжут к ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии.

Кроме того, "Газпром" согласился отменить территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту топлива и выразил готовность перенести пункты сдачи газа. Отныне страны Европы будут де-юре получать его не на своих границах, а на границах ЕС. Наконец, российский концерн пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба за срыв строительства "Южного потока".

Теперь российская сторона еще сильнее смягчила свою позицию, передает Reuters. Изменения носят чисто технический характер. Например, "Газпром" согласился снизить размер вознаграждения за некоторые свои услуги. Это позволит клиентам сэкономить миллионы евро.

Еврокомиссию подобный вариант устроил. Антимонопольный директорат исполнительного органа уже в этом месяце может принять решение о закрытии дела против россиян без штрафа. По крайней мере, он склоняется к одобрению новых предложений "Газпрома", хотя официально концерн об этом еще не уведомили, передает "КоммерсантЪ".

Впрочем, есть сомнения, что точку в затянувшемся споре поставят так быстро. Не исключено, что принятие решения передвинут на более поздний срок. Ведь Еврокомиссии придется "выбрать правильный момент для официального закрытия дела, учитывая растущее напряжение в политических отношениях России и ЕС".

Примечательно, как в этом деле повели себя главные европейские "друзья" России – власти Польши. После рыночного теста первого варианта предложения "Газпрома" они потребовали немедленно и беспощадно оштрафовать россиян. Такая прыть шокировала даже брюссельских политиков, и они мягко, но настойчиво посоветовали Варшаве попридержать коней и отклонили ее радикальные предложения.

"Газпром" в последнее время стремится по-хорошему уладить все давние споры с потребителями и партнерами. Так, на этой неделе стало известно, что монополия зарезервировала сумму, необходимую для выплаты штрафа по транзитному контракту с украинским "Нафтогазом", в полном объеме.

Речь идет о сумме $4,74 миллиарда. Решение о соответствующей выплате ранее принял Стокгольмский арбитраж, но российская сторона сначала отказалась его признавать, изъявила готовность оспаривать решение суда всеми доступными средствами и выразила желание в срочном порядке расторгнуть все соглашения с украинской компанией.