Зарплаты перестанут расти после выборов
В начале года в России резко подскочили зарплаты (в марте в стране прошли президентские выборы). Но этот всплеск уже к лету исчерпает себя. Получка продолжит расти, но черепашьими темпами. Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа "Альфа-Банка".
В январе у бюджетников зарплата поднялась на 17,1% по сравнению с январем прошлого года. Это позволило зарплатам в целом по экономике вырасти до 13% в январе-феврале по отношению к началу 2017 года. В реальном выражении (то есть после вычета инфляции) зарплаты в этот период увеличились на 10,5%, отмечает Росстат.
Ускорение в росте зарплат связано со значительными расходами государства на госсектор. "Это стало сюрпризом, так как, согласно проекту бюджета на 2018 г., рост расходов ожидался всего на 1% год к году в 2018 г., и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план", – приводит РБК выдержку из обзора, подготовленного экономистами "Альфа-Банка".
Все дело в том, что региональные власти стремительно подгоняли рост жалованья, чтобы к президентским выборам отчитаться о выполнении майских указов 2012 г., в которых речь, в частности, шла о повышении зарплат бюджетникам. Оклады в здравоохранении, науке и образовании были значительно увеличены в первые три месяца года, а некоторые сотрудники получили еще и дополнительные выплаты.
Но теперь президентские выборы позади, и взрывной рост постепенно пойдет на спад. Мартовская статистика еще может показать высокие темпы роста зарплат, но уже с апреля-мая начнется замедление до обычного уровня в 2-4% в годовом выражении, сообщил главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
В обзоре "Альфа-Банка" говорится о том же самом: "С лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов; тем не менее в краткосрочной перспективе рост зарплат продолжится, что заставляет пристальнее смотреть на потребление".
По итогам года за счет резкого старта цифры все равно получатся весьма внушительными. На фоне индексации зарплат госсектора рост номинальных зарплат в экономике должен ускориться до 10% в 2018 г. (с прошлогодних 7,3%).
Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года увеличатся – впервые с 2013 года. Тем не менее они будут отставать от динамики зарплат. По итогам января – февраля рост реальных доходов составил 2,5%, а по итогам года рост должен составить 2,3% (таков прогноз Министерства экономического развития РФ).
Стремительный рост зарплат создает риск повышения темпов инфляции. Изначально все специалисты сходились во мнении, что к июню индекс роста цен повысится на 1,9% к июню. Но сейчас на экваторе года инфляция может составить 2,2%, а затем вырасти еще больше.
Стоит отметить, что бюджетники распорядились нежданной прибавкой с большой осторожностью. Вместо того чтобы активно тратить деньги, тем самым повышая спрос и разгоняя маховик экономики, они предпочли приберечь их на черный день. "КоммерсантЪ" сообщил о том, что большинство граждан положили деньги на банковские депозиты, что частично компенсировало январский отток вкладов.
Эрдоган увел у Путина девушку
Курьезный момент попал на видео
Китай бросил клич на борьбу с США
Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина