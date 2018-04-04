Огромные прибавки бюджетникам привели к бурному росту доходов, но теперь этот рост остановится

В начале года в России резко подскочили зарплаты (в марте в стране прошли президентские выборы). Но этот всплеск уже к лету исчерпает себя. Получка продолжит расти, но черепашьими темпами. Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа "Альфа-Банка".

В январе у бюджетников зарплата поднялась на 17,1% по сравнению с январем прошлого года. Это позволило зарплатам в целом по экономике вырасти до 13% в январе-феврале по отношению к началу 2017 года. В реальном выражении (то есть после вычета инфляции) зарплаты в этот период увеличились на 10,5%, отмечает Росстат.

Ускорение в росте зарплат связано со значительными расходами государства на госсектор. "Это стало сюрпризом, так как, согласно проекту бюджета на 2018 г., рост расходов ожидался всего на 1% год к году в 2018 г., и быстрая индексация зарплат никак не укладывается в этот план", – приводит РБК выдержку из обзора, подготовленного экономистами "Альфа-Банка".

Все дело в том, что региональные власти стремительно подгоняли рост жалованья, чтобы к президентским выборам отчитаться о выполнении майских указов 2012 г., в которых речь, в частности, шла о повышении зарплат бюджетникам. Оклады в здравоохранении, науке и образовании были значительно увеличены в первые три месяца года, а некоторые сотрудники получили еще и дополнительные выплаты.

Но теперь президентские выборы позади, и взрывной рост постепенно пойдет на спад. Мартовская статистика еще может показать высокие темпы роста зарплат, но уже с апреля-мая начнется замедление до обычного уровня в 2-4% в годовом выражении, сообщил главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

В обзоре "Альфа-Банка" говорится о том же самом: "С лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов; тем не менее в краткосрочной перспективе рост зарплат продолжится, что заставляет пристальнее смотреть на потребление".

По итогам года за счет резкого старта цифры все равно получатся весьма внушительными. На фоне индексации зарплат госсектора рост номинальных зарплат в экономике должен ускориться до 10% в 2018 г. (с прошлогодних 7,3%).

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года увеличатся – впервые с 2013 года. Тем не менее они будут отставать от динамики зарплат. По итогам января – февраля рост реальных доходов составил 2,5%, а по итогам года рост должен составить 2,3% (таков прогноз Министерства экономического развития РФ).

Стремительный рост зарплат создает риск повышения темпов инфляции. Изначально все специалисты сходились во мнении, что к июню индекс роста цен повысится на 1,9% к июню. Но сейчас на экваторе года инфляция может составить 2,2%, а затем вырасти еще больше.

Стоит отметить, что бюджетники распорядились нежданной прибавкой с большой осторожностью. Вместо того чтобы активно тратить деньги, тем самым повышая спрос и разгоняя маховик экономики, они предпочли приберечь их на черный день. "КоммерсантЪ" сообщил о том, что большинство граждан положили деньги на банковские депозиты, что частично компенсировало январский отток вкладов.