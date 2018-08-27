Бензин не подорожает
Стоимость топлива для потребителей в России не вырастет. Однако с начала 2019 г. акцизы на бензин будут повышены, предупредил вице-премьер правительства Дмитрий Козак.
На бензин налог увеличится на 3,7 тыс. руб. за 1 т – до 11 тыс. 892 руб., а на дизтопливо на 2,7 тыс. руб. – до 8 тыс. 258 руб., уточнил он в интервью РБК. При этом правительство сделает все, чтобы цены на АЗС не подпрыгнули, добавил вице-премьер.
Кроме того, с 1 января начнется постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введение отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов. Это, по словам Козака, поможет сдержать внутренние цены на топливо и сгладить возможный рост мировых цен.
Часть разницы между стоимостью топлива на внешнем и внутреннем рынке тоже будут получать в виде специальной надбавки. В случае если этого окажется мало, будет временно введена экспортная пошлина и на нефть, и на нефтепродукты, отметил вице-премьер, передает URA.RU.
"У правительства есть два механизма, которые могут препятствовать росту цен при росте акцизов", – прокомментировал новость президент Российского топливного союза Евгений Аркуша "Национальной службе новостей". Вот только пока не ясно, "как эти механизмы будут работать", сказал он. Но главное при этом – повлиять на оптовые цены, а не на розничные.
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