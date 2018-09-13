Рубль сделали слабой валютой

Его принесли в жертву бюджетным интересам

Российская валюта продолжает восстанавливать позиции к доллару и евро. Но в фундаментальном смысле она остается очень неустойчивой и ненадежной. Об этом говорят финансовые эксперты.



Затяжное снижение рублевого курса продолжается с апреля, то ускоряясь, то замедляясь. На это есть несколько причин.

"Во-первых, практически все развивающиеся рынки демонстрировали падение курсов национальных валют в аналогичный с рублем период. Это было связано с тем, что международные инвесторы начали массово уходить в доллар", – заявил в интервью "Снобу" экономист Андрей Мовчан. От этого повального увлечения долларом пострадал даже евро, но "эта валюта настолько мощная, что изменения остались почти незамеченными", добавил эксперт.

Вторым фактором стало "серьезное изменение вектора монетарной политики в России". Раньше регулятор не вмешивался в рынок, а при сильном падении курса продавал доллары из резервов, чтобы затормозить этот процесс. Теперь же Банк России по заданию Минфина активно скупает американскую валюту, создавая постоянное давление на рубль. Это делается для того, чтобы увеличить профицит бюджета.

Такая ситуация затянется надолго, "потому что ставки на американском рынке растут, а баланс Федеральной резервной системы намеренно сокращается самими американцами". Это приведет к тому, что "количество денег на рынке снизится и инвесторы будут избавляться от падающих валют", отметил Мовчан.

Стратегия Министерства финансов и Центробанка в отношении скупки иностранной валюты в ближайшее время также не изменится, хотя в моменте скупка долларов прекратилась. "Сложнее было бы его (рубль) укреплять, ведь это потребовало бы долларовых запасов, которые ограничены, в отличие от рубля. Его можно печатать бесконечно", – указал экономист.

В настоящий момент уже сам рынок играет против "россиянина": отечественные инвесторы, которые владели позициями в рублях, начали из них выходить. Именно поэтому Центробанку и пришлось временно отказаться от приобретения долларов, "чтобы предотвратить катастрофические последствия".

Сейчас падение курса приостановилось, "однако возврата к фундаментальным позициям (58-61 руб. за $1) не будет: это попросту никому не выгодно". Постепенное снижение рубля "выгодно для бюджета и для крупнейших экспортеров – самых главных производителей ВВП и налогов в России", а потому оно продлится еще очень долго.

Отметим, что накануне министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о том, что рубль сильно недооценен: при нынешних ценах на нефть он должен стоить рублей на 20 дешевле – порядка 50 руб. за единицу.

В настоящий момент на Московской бирже рубль укрепляется к доллару и евро. По состоянию на 12:39 мск стоимость американской валюты снизилась на 46 коп., до 68,57 рубля. Евро подешевел на 59 коп., до 79,63 рубля.