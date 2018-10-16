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Дефицит бюджета США установил антирекорд

Фото: pixabay.com
Американский Минфин подвел итоги года

Дефицит федерального бюджета США по результатам 2018 финансового года вырос до максимальных показателей за последние шесть лет, добравшись до 3,9% ВВП страны. Одновременно отмечается "невероятная экономическая сила", достигнутая администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в отчете Минфина, обнародованном на сайте ведомства.

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По итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, дефицит бюджета составил $779 млрд, что на 17% ($113 млрд) больше, чем годом ранее. В отношении ВВП он подрос на 0,4 процентных пункта – до 3,9%, что является максимальным показателем с 2012 года.

За минувший год расходы бюджета выросли на $127 млрд (3,2%), доходы – на $14 млрд (0,4%). Больше всего американцы потратились на национальную оборону, здесь расходы увеличились на $33 млрд (до $664,7 млрд), а также существенно выросли траты на социальное обеспечение – на $43 млрд (до $988 миллиардов).

При этом сократились налоговые поступления, особенно по налогу на прибыль корпораций, – на $76 миллиардов.

Сообщается, что госдолг США также достиг максимального порога за всю историю Америки – $21,516 триллиона. За прошедший фингод он взлетел на более чем $1,2 триллиона.

Между тем, презентуя итоги бюджетного года, Минфин и бюджетное управление Белого дома обратили внимание на экономические достижения администрации действующего главы Овального кабинета.

"Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации", – подчеркивается в документе.

С начала его президентства создано более 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, потребительские настроения находятся на пике, перечисляет успехи Трампа Минфин.

"Президент очень хорошо осведомлен о реалиях, которые представляет наш государственный долг. Быстро развивающаяся экономика Америки приведет к увеличению государственных доходов – важный шаг на пути к долгосрочной финансовой устойчивости. Но эта фискальная картина является прямым предупреждением Конгрессу о тяжелых последствиях безответственных и ненужных расходов", – приводятся в отчете слова директора Административно-бюджетного управления Джона Малвейни.

Минфин предупреждает, что дефицит бюджета продолжит расти и дальше. В 2019 г. он увеличится до $981 млрд, или около 4,6% от ВВП.

Елена УСОВА
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