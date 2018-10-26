Трубе не хватает чуть-чуть, чтобы воткнуться в берега двух стран

Компания "Газпром" сообщила об укладке на 95% морского участка магистрального газопровода "Турецкий поток". В общей сложности по обеим ниткам уложено 1775 км труб.

"Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала", – говорится в сообщении российского монополиста.

По плану реализации данного газового проекта, он должен быть пущен в строй до конца 2019 года.

В среду, 24 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе совместного брифинга с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о возможном подключении Республики к трубе "Турецкого потока".

"Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию. В этой сфере все возможно", – заметил глава государства.

Строительство морского участка газопровода "ТП" стартовало в мае 2017-го. Его маршрут проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность трубы – 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до турецкой границы с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Первая нитка предназначена для внутреннего рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 млрд куб. м газа в год.

