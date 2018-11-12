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Белоруссия получит выход к Черному морю через Украину

Фото: www.globallookpress.com
Минск задумал стать мировым экспортером нефтепродуктов

Речной порт в Гомельской области сделает Белоруссию морской державой. Так решили в Минске после общения с представителями турецкого бизнеса. Именно турки выразили желание построить порт на Днепре, который откроет белорусским кораблям класса "река – море" выход в Черное море.

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", – подтвердил "БЕЛТА" посол Республики в Турции Андрей Савиных. По словам дипломата, благодаря турецкой стороне у Белоруссии откроются новые горизонты.

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"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом", – заявил дипломат.

Загружать корабли в Гомельском порту планируется нефтепродуктами, благо поблизости находится Мозырский НПЗ, а также калием, гранитом, мясо-молочной продукцией и сельскохозяйственной техникой. В Минске считают, что морской путь доставки откроет для белорусских товаров рынки 20 стран, а дешевая логистика сделает продукцию еще более конкурентоспособной.

С украинской же стороной все обговорено. Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко еще в апреле 2017 г. обсудили возможности полноценного судоходства по Днепру белорусских кораблей. А на форуме в Гомеле 25-26 октября главы стран подтвердили намерение открыть пусть судам из Нижних Жаров до Черного моря через территорию Незалежной.

Придется, правда, помимо строительства порта, и расчисткой русла заняться. По предварительным прикидкам, углублять дно надо на протяженности более 100 километров. Но когда впереди столь значительные экспортные перспективы, обмелевшая река – это мелочи.

Николай ВИКТОРОВ
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