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Лукашенко потребовал от России и Туркмении вернуть долги

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька напомнил россиянам о ЧМ-2018 по футболу

Белорусское правительство должно как можно быстрее решить вопросы с оплатой за строительство отечественными компаниями и рабочими знаковых объектов за рубежом. С таким требованием к кабмину выступил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Сначала он отправил грозный "привет" в Туркмению.

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"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса", – цитирует БелТА главу государства.

Затем очередь настала и для РФ.

"Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии", – подчеркнул батька.

Прошелся он и по теме экспорта цемента в Россию. По словам президента, значительная доля этого строительного материала идет через одно юридическое лицо, а именно российское АО "Евроцемент груп".

"Это же монополист в России. Он же держит в кулаке наших цементопроизводителей и по цене опускает ниже колена", – заметил Лукашенко.

Также не развита товаропроводящая сеть в РФ, нет выхода на биржи, где цена стройматериалов выше. Лидер Белоруссии поручил правительству обеспечить эффективность и прозрачность торговли на внешних рынках, а КГК, КГБ, МВД и Генпрокуратуре установить жесткий контроль за этой работой.

Напомним, контракт на строительство Гарлыкского ГОК с госконцерном "Туркменхимия" белорусский генподрядчик ОАО "Белгорхимпром" подписал в 2010 г. Сдан объект был в марте 2017-го, однако спустя год Ашхабад обнаружил недоработки в построенном калийном комбинате и подготовил список претензий белорусской стороне по поводу ГОКа.

Что касается Калуги, то там Гомельский домостроительный комбинат возвел тренировочный стадион "Спутник" к ЧМ-2018, где готовилась сборная по футболу Сенегала. Были ли на нем недоработки, неизвестно.

Елена УСОВА
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