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Россия подала плохой сигнал мировой экономике

Кадр youtube.com
Пополнение резервов страны драгметаллами стало поводом для паники

Россия начала очень активно скупать золото. Только за первый квартал 2019 г. запас этого металла в стране увеличился на 145,5 тонны. Это очень плохой знак, считает глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш.

"Покупка крупных партий золота правительствами или центральными банками редко когда бывает хорошим знаком для мира и международного сотрудничества", – цитирует Эша Daily Express.

Британское издание отмечает, что параллельно с активным пополнение золотых резервов, Москва сокращает вложения в американские ценные бумаги и предпринимает попытки отказаться от доллара. Судя по всему, Россия стремится обезопасить себя от вероятного кризиса мировой экономики.

Фото: pixabay.com

Сейчас, по данным издания, РФ стоит на 5-м месте по объему золотовалютных резервов в мире. Но золото в этом общем запасе составляет пока только пятую часть. Однако, если темпы покупки драгметалла сохранятся, РФ обгонит по этому показателю Францию и Италию и войдет в топ-3 мировых держав – держателей золота.

"Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть", – предупредил Эш.

К концу первого квартала 2019 г. объем золотовалютных резервов России составлял 487,8 млрд долларов, напоминает URA.RU

Николай ВИКТОРОВ
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