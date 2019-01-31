Мадуро нужны деньги на благоустройство городов

Венесуэла за январь наступившего года приняла из России два грузовых самолета "Боинг 757", предположительно вылетавших с золотом, которое принадлежит этому южноамериканскому государству. По пути в Каракас борта приземлялись в ОАЭ, где слитки обменивались на доллары, после чего уже наличная валюта доставлялась в Боливарианскую Республику.

Исходя из расследования "Новой газеты", первый рейс был совершен 18-19 января. Самолет вылетел из Москвы в аэропорт Дубая, где его встретили инкассаторские броневики Центробанка Арабских Эмиратов. После выгрузки золота борт с долларами отправился в марокканский город Агадир, где также сделал остановку, после чего направился в Каракас. В российскую столицу он вернулся тем же маршрутом 23 января.

Второй рейс "Боинг 757" выполнил в Каракас буквально накануне, 30 января, с той лишь разницей, что после Дубая самолет совершил две промежуточные посадки – в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

Издание отмечает, что сразу после этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство 62 городов страны.

По данным на январь 2019 г. в Центробанке России хранилось примерно 30 т принадлежащего Боливарианской Республике золота – большая часть того золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть находится в европейских финучреждениях, в частности – в Банке Англии, который сейчас отказывается возвращать золото правительству Мадуро. На этом фоне Вашингтон, который выступает против законно избранного президента, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Москва в четверг устами главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной опровергла информацию о вывозе золота Боливарианской Республики из России, сообщает РИА "Новости". Она была кратка: "Это не соответствует действительности".

По информации Всемирного золотого совета, золотой запас Венесуэлы на 2019 г. оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6%, что является наивысшим показателем среди всех государств мира.

Что касается Мадуро, то он действительно через свой Twitter уведомил граждан о начале реализации "программы "Прекрасная Венесуэла – вместе все возможно", в рамках которой €1 млрд будет вложен в 62 наиболее густонаселенных города страны с тем, чтобы они стали самыми красивыми и современными в Латинской Америке". Он уточнил, что рамках первого этапа инициативы будет выделено €100 миллионов.

