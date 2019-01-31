Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия вывезла для Венесуэлы золото

Фото: pixabay.com
Мадуро нужны деньги на благоустройство городов

Венесуэла за январь наступившего года приняла из России два грузовых самолета "Боинг 757", предположительно вылетавших с золотом, которое принадлежит этому южноамериканскому государству. По пути в Каракас борта приземлялись в ОАЭ, где слитки обменивались на доллары, после чего уже наличная валюта доставлялась в Боливарианскую Республику.

Исходя из расследования "Новой газеты", первый рейс был совершен 18-19 января. Самолет вылетел из Москвы в аэропорт Дубая, где его встретили инкассаторские броневики Центробанка Арабских Эмиратов. После выгрузки золота борт с долларами отправился в марокканский город Агадир, где также сделал остановку, после чего направился в Каракас. В российскую столицу он вернулся тем же маршрутом 23 января.

Второй рейс "Боинг 757" выполнил в Каракас буквально накануне, 30 января, с той лишь разницей, что после Дубая самолет совершил две промежуточные посадки – в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

Издание отмечает, что сразу после этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении €1 млрд на благоустройство 62 городов страны.

По данным на январь 2019 г. в Центробанке России хранилось примерно 30 т принадлежащего Боливарианской Республике золота – большая часть того золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть находится в европейских финучреждениях, в частности – в Банке Англии, который сейчас отказывается возвращать золото правительству Мадуро. На этом фоне Вашингтон, который выступает против законно избранного президента, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Москва в четверг устами главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной опровергла информацию о вывозе золота Боливарианской Республики из России, сообщает РИА "Новости". Она была кратка: "Это не соответствует действительности".

По информации Всемирного золотого совета, золотой запас Венесуэлы на 2019 г. оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6%, что является наивысшим показателем среди всех государств мира.

Что касается Мадуро, то он действительно через свой Twitter уведомил граждан о начале реализации "программы "Прекрасная Венесуэла – вместе все возможно", в рамках которой €1 млрд будет вложен в 62 наиболее густонаселенных города страны с тем, чтобы они стали самыми красивыми и современными в Латинской Америке". Он уточнил, что рамках первого этапа инициативы будет выделено €100 миллионов.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар обвалится в феврале

Стал известен сценарий, при котором курс рубля останется высоким

В Токио устроили новый скандал из-за Курил

Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей