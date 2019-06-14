Россия и Евросоюз откажутся от долларов

На смену "зеленым" придут национальные валюты

Москва и Брюссель создадут рабочую группу по переходу на прямые расчеты в рублях и евро. Данный вопрос обсуждался на вчерашней встрече вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.



На переговорах стороны обсудили вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты. Таким образом, из торговых отношений будет исключен доллар, при посредничестве которого совершались все операции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова.

По словам чиновников, такой шаг будет выгоден для российских и европейских компаний. Отказ от доллара снижает риски для предпринимателей. Поэтому расширение использования национальных валют принесет пользу как России, так и Европе.

Лавров также рассказал, что на встрече обсуждалось участие европейского бизнеса в реализации национальных проектов в России. Со стороны Москвы к этому нет никаких препятствий. Шефчовича заверили, что правительство РФ предпринимает действенные меры для улучшения инвестиционного климата в стране и либерализации торговли.

в отношениях России и ЕС Несмотря на санкционные войны, сложились необходимые предпосылки для интенсификации экономического сотрудничества, наращивания объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов.

В последние два года все больше стран ставят вопрос об отказе от расчетов в долларах при международных сделках. Власти РФ обвинили Вашингтон в том, что вводимые против нашей страны ограничения подрывают доверие к американской валюте. Тем самым США сами провоцируют другие страны переходить на прямые расчеты.

При этом в Москве особо подчеркивают, что курс не дедолларизацию экономики не предполагает запрета на хождение американской валюты. Власти просто попытаются создать благоприятные условия для использования других валют.