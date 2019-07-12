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В отпуск с наличкой: россиян оставят без банковских карт за рубежом

Фото: www.globallookpress.com
Защита от дискриминации обернется проблемами для населения РФ

Международные платежные системы могут уйти из России. Операторам Visa, MasterCard и прочим не нравятся поправки в закон "О национальной платежной системе". Новые правила гарантируют беспрерывность платежей через банковские карты, то есть вводят запрет для работающих в РФ компаний международных платежных систем на приостановку расчетов по картам банков, попавших под иностранные санкции.

"Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила",

пояснил "Коммерсанту" автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: pixabay.com

В документе отмечается, что нарушение этого правила приведет к запрету на работу в РФ данной платежной системы, передает телеканал "360". В результате может оказаться, что в России не будут действовать карты зарубежных платежных систем.

Более того, прекращение сотрудничества приведет к тому, что отечественные карты не смогут работать за рубежом. То есть путешественникам для расчетов придется брать с собой наличные деньги.

Соответствующую инициативу депутаты Госдумы планируют рассмотреть 23 июля, пишет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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