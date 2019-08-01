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Нацбанк Грузии пытается спасти бегущий на дно лари

Фото: www.globallookpress.com
Туристический обвал потянул за собой национальную валюту

Национальный банк Грузии в четверг, 1 августа, на фоне очередного падения лари начал валютные интервенции. К такому шагу регулятор вынужден прибегнуть из-за "шока, связанного с туризмом".

Сегодня на аукционе Нацбанк продал $32,8 млн из вынесенных из резервов страны $40 млн, сообщают "Новости-Грузия". В результате регулятор смог повысить официальный курс грузинского лари на 1,4%.

Со старта митингов в Тбилиси, т.е. с 20 июня, национальная валюта регулярно ставит антирекорды. Лари какое-то время балансировал в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и побил антирекорд 10 июля, добравшись до отметки 2,9 за доллар. Немного "успокоившись", уже спустя три дня курс ринулся вниз, обновив 25 июля антирекорд, – лари стал торговаться по 2,93 за доллар, а во вторник, 30 июля, он спустился до 2,95 за доллар. Накануне курс "американца" по отношению к "грузину" в коммерческих банках и пунктах обмена валюты добрался до отметки 3,03.

Эксперты полагают, что лишь интервенциями данную ситуацию не исправить и инфляцию не удержать. Необходимы комплексные меры в экономике. Вчера вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили назвала в качестве одной из причин обвала нацвалюты последствия нецензурной брани телеведущего грузинского оппозиционного телеканал "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес властей России и последовавшей за этим реакции Москвы.

В свою очередь вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили в среду в очередной раз сказал, что корень всех бед, из-за чего падает лари, – введенный РФ с 8 июля временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией. В итоге: в летний сезон Республика не досчиталась туристов.

Елена УСОВА
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