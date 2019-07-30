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Протестующие в Грузии обвалили местную валюту

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze/ТАСС
В стране резко выросла инфляция

Повышение цен на бензин, продукты, товары первой необходимости – вот к чему привели антироссийские протесты в Грузии. Оппозиция пыталась разыграть карту Москвы в своих политических целях, а в итоге обвалила лари, указала зампред парламентского комитета по экономике от правящей партии "Грузинская мечта" Мириан Циклаури.

По ее словам, протестующие добились одного – дестабилизировали ситуацию, а это ударило по экономике.

"Сектор туризма получил чувствительный удар. Акции создали ощущение нестабильности, в такую обстановку турист не приедет", – цитирует "Взгляд" Циклаури.

Фото: AP/TASS

По сообщению издания, во вторник, 30 июля курс доллара в коммерческих банках Грузии преодолел психологическую отметку и достиг 3 лари. Таким образом падение нацвалюты с 20 июня составило более 2,5%. Глава нацбанка страны Коба Гвенетадзе уже объявил, что регулятор вмешается, если "курс лари скажется на инфляции".

Антироссийские протесты в Грузии начались в конце июня. На этом фоне Россия прервала авиасообщение с соседней страной и не рекомендовала своим гражданам поездки на грузинскую территорию. 

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Грузия испугалась новой войны с Россией
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Николай ВИКТОРОВ
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